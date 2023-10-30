Россиянин Шевченко поднялся на 20 позиций в рейтинге ATP

Сегодня, 08:24
АТР на сайте организации опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.
Российский теннисист Александр Шевченко, который на прошедшей неделе дошел до четвертьфинала турнира в Базеле, поднялся с 83-го на 63-е место в рейтинге.
Еще один представитель России — Даниил Медведев сохранил третью строчку. Андрей Рублев располагается на пятой позиции. Карен Хачанов поднялся на одну строчку в рейтинге и стал 15-м. Аслан Карацев улучшил две позиции и сейчас занимает 35-е место. Роман Сафиуллин опустился на 45-ю строчку, а Павел Котов — на 82-ю.
Обновленный рейтинг АТР:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 045 очков;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8625;
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7200;
4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5410;
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4935;
6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4435;
7 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4280;
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3705;
9 (10). Александр Зверев (Германия) — 3540;
10 (9). Тейлор Фриц (США) — 3500...
15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2385...
35 (37). Аслан Карацев (Россия) — 1203...
45 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 1007...
63 (83). Александр Шевченко (Россия) — 807...
82 (81) Павел Котов (Россия) — 721.