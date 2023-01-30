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Сегодня, 11:14

Дмитрий Турсунов: «Джокович выезжает и на мастерстве, и на физической форме, и на психологической»

Алина Савинова
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Российский тренер Дмитрий Турсунов поделился мнением об игре серба Новака Джоковича.

«Думаю, что еще пока молодежь не готова [к победам над Джоковичем]. У Новака есть огромнейший опыт за спиной. Мне кажется, единственное, как можно обыгрывать таких игроков, — это играя смело, разнузданно. Нет ощущения, что он на последнем дыхании, как это часто бывает. Такое ощущение было незадолго до того, как Роджер закончил: видно было, что уже нет того запаса мастерства, на котором можно просто выехать. Но Новак выезжает и на мастерстве, и на физической форме, и на психологической. Очень сложно представить, что сейчас выйдет молодой парень и перебегает его.

Его надо обыгрывать. А чтобы обыгрывать, нужно иметь несколько составляющих. Поэтому мне кажется, что молодому поколению этих составляющих пока не хватает. Да, бывают отдельные эпизоды — Даня Медведев его обыграл в финале US Open 2021, — но надо учитывать, что Новак играл тогда под огромнейшим давлением», — цитирует Турсунова Metaratings.ru.

Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии-2023, обыграв в финале турнира грека Стефаноса Циципаса. Эта победа стала для серба 22-й на турнирах «Большого шлема». После Australian Open Джокович возглавил мировой рейтинг ATP.

Источник: https://metaratings.ru/news/tursunov-dzhokovich-vyezzhaet-i-na-masterstve-i-na-fizicheskoi-forme-i-na-psikhologicheskoi-223683/
Теннис
Дмитрий Турсунов
Новак Джокович
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