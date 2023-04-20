Рублев и Циципас вошли в состав сборной Европы на Кубок Лэйвера

Российский теннисист Андрей Рублев и грек Стефанос Циципас вошли в состав сборной Европы на Кубок Лэйвера, сообщает пресс-служба турнира.

«Они оба невероятные молодые игроки на вершине своей игры с отличным послужным списком в соревнованиях Кубка Лэйвера», — приводит слова капитана сборной Европы Бьорна Борга пресс-служба турнира.

Рублев также высказался о своем участии в турнире.

«Я не могу дождаться, чтобы снова принять участие в Кубке Лэйвера. Быть частью команды-победителя в Бостоне — это воспоминание, которое останется со мной навсегда», — заявил россиянин.

Соревнования пройдут с 22 по 24 сентября в Ванкувере (Канада).