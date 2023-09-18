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Рублев: «Если бы я был девушкой, я бы влюбился в Димитрова»

Алина Савинова
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Болгарский теннисист Григор Димитрове признался, что восхищается россиянином Андреем Рублевым.

«Мне он очень нравится. Мне нравится его теннис. Он мне нравится как на корте, так и за его пределами. Андрей — отличный парень», — приводит Sportskeeda слова Димитрова.

Рублев в свою очередь сделал комплимент болгарину.

«Если бы я был девушкой, я бы влюбился в Григора. Даже будучи мужчиной, я люблю его», — сказал российский теннисист.

17 сентября Рублев выиграл выставочный турнир Ultimate Tennis Showdown (UTS). В финальном матче он обыграл Димитрова со счетом 14:13, 12:17, 11:10, 17:16.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-if-i-girl-i-completely-love-grigor-dimitrov-even-man-i-m-love-andrey-rublev?key1=newsnowltennis
Теннис
Андрей Рублев
Григор Димитров
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