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Сегодня, 16:16

Бартоли: «Если бы Джокович был американцем, ему бы поставили памятник в каждом городе»

Алина Савинова
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Бывшая седьмая ракетка мира Марион Бартоли высказалась о величии сербского теннисиста Новака Джоковича.

Ранее 24-кратный победитель турниров «Больших шлемов» заявил, что, если бы он не был из Сербии, его бы много лет назад прославили в мире спорта.

«Мы прекрасно знаем, что если бы Новак был американцем, ему бы поставили памятник в каждом городе. Тот факт, что он серб, означает, что он не так широко известен. Он выходец из небольшой европейской страны с недавним болезненным прошлым, и это влияет на рейтинг популярности», — цитирует Tennis Infinity слова Бартоли.

Джокович является абсолютным рекордсменом по числу побед на турнирах «Большого шлема» в XXI веке — 24. Также на его счету 97 побед на турнирах АТР. На данный момент он является первой ракеткой мира.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/if-novak-was-american-hed-have-a-statue-in-every-city-djokovic-backed-by-bartoli
Теннис
Новак Джокович
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