Бартоли: «Если бы Джокович был американцем, ему бы поставили памятник в каждом городе»

Бывшая седьмая ракетка мира Марион Бартоли высказалась о величии сербского теннисиста Новака Джоковича.

Ранее 24-кратный победитель турниров «Больших шлемов» заявил, что, если бы он не был из Сербии, его бы много лет назад прославили в мире спорта.

«Мы прекрасно знаем, что если бы Новак был американцем, ему бы поставили памятник в каждом городе. Тот факт, что он серб, означает, что он не так широко известен. Он выходец из небольшой европейской страны с недавним болезненным прошлым, и это влияет на рейтинг популярности», — цитирует Tennis Infinity слова Бартоли.

Джокович является абсолютным рекордсменом по числу побед на турнирах «Большого шлема» в XXI веке — 24. Также на его счету 97 побед на турнирах АТР. На данный момент он является первой ракеткой мира.