Рублев обыграл Чорича на выставочном турнире в Абу-Даби

16 декабря, 18:52
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл хорвата Борна Чорича на выставочном турнире в Абу-Даби.
Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты.
В полуфиналу турнира в ОАЭ Рублев сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.
Mubadala World Tennis Championship
Абу-Даби, ОАЭ
Отрытые корты, хард
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия) — Борна Чорич (Хорватия) — 7:6 (7:4), 6:4
Стефанос Циципас (Греция) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:1, 6:4