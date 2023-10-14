Рублев обыграл Димитрова и вышел в финал «мастерса» в Шанхае

Сегодня, 17:00
Российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова в полуфинале турнира в Шанхае — 7:6 (9:7), 6:3.
Матч продолжался 1 час 52 минуты.
Рублев 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету болгарина ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
Счет в личных встречах Рублева и Димитрова стал 4:3 в пользу российского теннисиста.
В финале турнира 25-летний Рублев сыграет против Хуберта Хуркача из Польши, который ранее обыграл американца Себастьяна Корду (6:3, 6:4).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Андрей Рублев (Россия, 5) — Григор Димитров (Болгария, 18) — 7:6 (9:7), 6:3