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Сегодня, 17:00

Рублев обыграл Димитрова и вышел в финал «мастерса» в Шанхае

Алина Савинова
Андрей Рублев.
Фото AFP
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Российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова в полуфинале турнира в Шанхае — 7:6 (9:7), 6:3.

Матч продолжался 1 час 52 минуты.

Рублев 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету болгарина ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Счет в личных встречах Рублева и Димитрова стал 4:3 в пользу российского теннисиста.

В финале турнира 25-летний Рублев сыграет против Хуберта Хуркача из Польши, который ранее обыграл американца Себастьяна Корду (6:3, 6:4).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 5) — Григор Димитров (Болгария, 18) — 7:6 (9:7), 6:3

Андрей Рублев
Григор Димитров
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