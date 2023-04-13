Рублев обыграл Хачанова и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 7:6 (7:4), 6:2.

Рублев четыре раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трех.

Хачанов совершил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт.

В четвертьфинале турнира Рублев сыграет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом, который обыграл норвежца Каспера Рууда.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Карен Хачанов (Россия, 9) — 7:6 (7:4), 6:2