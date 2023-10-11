Рублев обыграл Пола в турнире в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Томми Пола в 1/8 финала турнира в Шанхае — 7:5, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Рублев сделал 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету американца 6 подач навылет, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале россиянин сыграет с Уго Умбером из Франции.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Томми Пол (США, 12) — 7:5, 7:5