Рублев обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Дубае

Сегодня, 18:15
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл немца Александра Зверева (6:3, 7:6) и вышел в финал турнира в Дубае. Встреча длилась 2 часа 1 минута
Рублев два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Зверев совершил 12 эйсов, допустил 3 двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного.
В другом полуфинале встретятся Новак Джокович и Даниил Медведев.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 855 495 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Андрей Рублев (Россия, 2) — Александр Зверев (Германия, 7) — 6:3, 7:6 (11:9)