Рублев одержал победу над Нисиокой и сыграет с Хачановым за выход в четвертьфинал турнира в Мадриде

Сегодня, 15:26
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл японца Йосихито Нисиоку в третьем круге турнира в Мадриде — 6:2, 7:5.
Матч продолжался 1 час 27 минут.
Рублев сделал 10 эйсов, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Нисиоки 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Соперником Рублева за выход в четвертьфинал станет Карен Хачанов, который ранее обыграл Роберто Баутиста-Агута (7:5, 4:6, 6:3).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Йосихито Нисиока (Япония, 28) — 6:2, 7:5