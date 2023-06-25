Рублев проиграл Бублику в финале турнира ATP в Галле

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл казахстанцу Александру Бублику в финале турнира ATP в Галле (3:6, 6:3, 3:6). Встреча длилась 1 час 35 минут.

Рублев в этой встрече 11 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырех. На счету Бублика 21 эйс, 12 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Казахстанец выиграл второй титул в карьере и первый травяной турнир ATP.

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Александр Бублик (Казахстан) — Андрей Рублев (Россия, 3) — 6:3, 3:6, 6:3