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Сегодня, 13:40

Руне рассказал о тренировках с Беккером на фоне слухов об их сотрудничестве

Алина Савинова
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Датский теннисист Хольгер Руне поделился впечатлениями от совместных тренировок с бывшей первой ракеткой мира Борисом Беккером.

Три дня назад спортсмен опубликовал в соцсетях фото, на котором он тренируется с немцем в Монако.

«Это была действительно хорошая неделя тренировок. Я знаю Бориса давно. Он вообще много следит за теннисом и несколько раз писал мне. А еще, когда я был немного моложе, он дал мне несколько советов и рекомендаций. Так он показал, что поддерживает меня. Он чувствует то же, что и я, потому что сам был в таких ситуациях. Так что определенно хорошо, когда есть кто-то, кто прошел через все это сам», — сказал Руне.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Беккер может стать следующим тренером датского теннисиста. Однако ни одна из сторон не подтвердила эти слухи. Беккер с 2013 по 2016 год входил в команду серба Новака Джоковича, а также тренировал немца Александра Зверева.

20-летний Руне является шестой ракеткой мира. На его счету четыре победы на турнирах ATP в одиночном разряде.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/definitely-good-someone-tried-himself-holger-rune-practicing-boris-becker-amid-potential-partnership-rumors?key1=newsnowltennis
Теннис
Хольгер Руне
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