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Сегодня, 07:55

Сафиуллин обыграл Арнальди и стал полуфиналистом турнира в Брисбене

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Роман Сафиуллин.
Фото Reuters
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Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в полуфинал турнира ATP в Брисбене (Австралия).

В четвертьфинале россиянин обыграл итальянца Маттео Арнальди в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:2.

В полуфинале Сафиуллин встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 1) — Джеймс Дакуорт (Австралия, Q).

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роман Сафиуллин (Россия) — Маттео Арнальди (Италия) — 7:6 (7:4), 6:2

Теннис
Роман Сафиуллин
0
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