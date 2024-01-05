Сафиуллин обыграл Арнальди и стал полуфиналистом турнира в Брисбене

Сегодня, 07:55
Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в полуфинал турнира ATP в Брисбене (Австралия).
В четвертьфинале россиянин обыграл итальянца Маттео Арнальди в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:2.
В полуфинале Сафиуллин встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 1) — Джеймс Дакуорт (Австралия, Q).
Брисбен (Австралия)
Турнир ATP Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Роман Сафиуллин (Россия) — Маттео Арнальди (Италия) — 7:6 (7:4), 6:2