Александр Медведев: «Уверен, Джоковичу в России будет обеспечен восторженный прием»

Организатор международных теннисных турниров в России Александр Медведев рассказал о намерении пригласить в Россию первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

«Я знаком с Новаком Джоковичем и скоро должен с ним снова встретиться в рамках командировки и обсудить по итогам недавнего международного турнира «Северная Пальмира» — 2 возможность его приезда в следующем году, — приводит «Спорт День за Днем» слова Медведева. — Ясно, что график всегда очень тяжелый, Кубок Дэвиса тот же проходит ежегодно в эти же сроки, еще есть конкуренты из Саудовской Аравии, Дубая, которые тоже хотят его видеть у себя. В финансах конкурировать с ними сложновато».

Председатель правления ФК «Зенит» и председатель совета директоров ХК СКА выразил надежду, что на желание Джоковича смогут повлиять человеческие соображения.

«Уверен, что здесь ему будет обеспечен восторженный прием. В рамках нашего турнира есть две команды — «Львы» и «Сфинксы», это новый формат, очень хороший, в феврале-марте мы объявим о следующем турнире и состав участников, независимо от того приедет Джокович или нет, должен быть еще сильнее, чем в этом году. Хотя и сейчас был очень хороший состав», — подчеркнул Медведев.

36-летний Джокович является первой ракеткой мира и одним из величайших теннисистов современности.