Сафиуллин поднялся на 14 позиций в чемпионской гонке ATP

На сайте ATP опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки.

Россиянин Роман Сафиуллин поднялся в рейтинге с 98-го на 84-е место. На прошлой неделе он дошел до полуфинала турнира в Израиле, где уступил Новаку Джоковичу.

В первой десятке чемпионской гонки ATP изменений не произошло. Лидерство сохранил испанец Карлос Алькарас, на втором месте Рафаэль Надаль, на третьем — Каспер Рууд.

Даниил Медведев остался на пятом месте, Андрей Рублев — на шестом, Карен Хачанов — на 17-м. Аслан Карацев опустился на две строчки и теперь занимает 62-е место, Павел Котов поднялся на 96-е место.

Чемпионская гонка ATP от 3 октября:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6460 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810

3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 4930

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 4630

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 3375

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3055

7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2860

8 (8). Александр Зверев (Германия) — 2700

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2635

10 (10). Тейлор Фриц (США) — 2385...

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1855...

62 (60). Аслан Карацев (Россия) — 735...

84 (98). Роман Сафиуллин (Россия) — 586...

96 (94). Павел Котов (Россия) — 513.