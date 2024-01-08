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Сегодня, 09:31

Сафиуллин поднялся на три позиции в обновленном рейтинге ATP

Алина Савинова
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на сайте организации опубликовала обновленную версию рейтинга.

Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся с 39-й на 36-ю позицию в классификации. На прошлой неделе он дошел до полуфинала турнира в Брисбене, где уступил Хольгеру Руне из Дании.

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев по-прежнему занимают третье и пятое места соответственно. Рублев 7 января выиграл турнир в Гонконге, обыграв в финале финна Эмиля Руусувуори. У еще одного представителя России Карена Хачанова 15-я строчка рейтинга, Аслан Карацев опустился с 38-й на 35-ю позицию. Александр Шевченко остался на 48-м месте, а Павел Котов переместился с 67-й на 64-ю позицию.

Рейтинг АТР, версия от 8 января:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11055 очков;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8855;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7555;

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 6490;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5010;

6 (7). Александр Зверев (Германия) — 4275;

7 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4025;

8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3815;

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3320;

10 (12). Алекс де Минаур (Австралия) — 2950...

15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2475...

36 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1190...

38 (35). Аслан Карацев (Россия) — 1103...

48 (48). Александр Шевченко (Россия) — 961...

64 (67). Павел Котов (Россия) — 835.

Теннис
Александр Шевченко
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Павел Котов
Роман Сафиуллин
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