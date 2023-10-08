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8 октября, 16:20

Рууд высказался о борьбе за попадание на Итоговый турнир ATP

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал борьбу за попадание на Итоговый турнира ATP-2023.

«В этом году я рано вылетел с US Open, так что провел больше времени дома, и мне это понравилось. Я очень продуктивно провел эти две недели дома и чувствую себя готовым и мотивированным. Сейчас я 10-й в чемпионской гонке, поэтому знаю, что каждая неделя будет иметь значение с точки зрения попадания на итоговый. Это мотивирует и в то же время немного напрягает, но мне нравятся битвы и соревнования», — приводит слова Рууда Asaptext.

Ранее Рууд обыграл американца Кристофера Юбэнкса в третьем круге «мастерс» в Шанхае.

На Итоговый турнир уже квалифицировались россиянин Даниил Медведев, первая ракетка мира Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

Итоговый турнир ATP в 2023 году пройдет в Турине с 12 по 19 ноября.

Теннис
Даниил Медведев
Каспер Рууд
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