Селиваненко объяснил, почему матч Медведева и Циципаса на турнире в Риме должен стать интересным

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира в Риме.

«Это встреча равных соперников, хорошо знающих друг друга, играющих друг с другом уже достаточно давно и имеющих свою историю противостояния. За матчами этой пары всегда интересно наблюдать. Титул в Риме является одним из наиболее престижных в туре. Поэтому все, кто вышел в полуфинал, настроены только на победу в турнире.

То, что Медведев проиграл Циципасу три из четырех последних встреч, имеет значение только с точки зрения статистики. А для самих теннисистов не играет такой роли. Каждый новый матч — это новый поворот истории их соперничества», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч между Медведевым и Циципасом пройдет в субботу, 20 мая. Начало игры — в 14.00 по московскому времени.