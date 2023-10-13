Селиваненко оценил соперника Рублева в полуфинале турнира в Шанхае: «Димитров сейчас на подъеме»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала «мастерса» в Шанхае, где встретятся Андрей Рублев и болгарин Григор Димитров.

«Полуфинал турнира такого уровня всегда интересен со всех точек зрения. Григор сейчас на подъеме. По качеству игры это один из его лучших сезонов и точно лучший за последние несколько лет. Должна быть красивая игра. Андрей и Григор отлично знают друг друга. У них отличные человеческие отношения. Думаю, что это тот матч, который стоит всем посмотреть», — сказал Селиваненко «СЭ».

Рублев в четвертьфинале победил француза Уго Умбера (6:2, 6:3), Димитров обыграл чилийца Николаса Харри (7:6 (7:2), 6:4).