Селиваненко прокомментировал поражение Рублева в первом круге турнира в Аделаиде

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко отреагировал на поражение россиянина Андрея Рублева от Роберто Баутисты Агута в первом круге турнира АТР в Аделаиде.

«Роберто — многоопытный игрок, умеющий терпеть и ждать своего шанса. Результат игры всегда складывается из многих нюансов, иногда все решает один дополнительно сделанный брейк.

В этом матче Роберто воспользовался ошибками Андрея сначала, когда тот повел во втором сете и не смог удержать преимущество, а потом и в решающей партии, когда Андрей упустил брейк-пойнт и сразу после этого отдал свою подачу», — цитирует Селиваненко «РБ Спорт».

Рублев проиграл Баутисте Агуту со счетом 6:4, 3:6, 4:6. По ходу матча россиянин вел в счете 6:4, 3:1.