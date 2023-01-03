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Сегодня, 15:30

Селиваненко прокомментировал поражение Рублева в первом круге турнира в Аделаиде

Виктория Кравченко
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко отреагировал на поражение россиянина Андрея Рублева от Роберто Баутисты Агута в первом круге турнира АТР в Аделаиде.

«Роберто — многоопытный игрок, умеющий терпеть и ждать своего шанса. Результат игры всегда складывается из многих нюансов, иногда все решает один дополнительно сделанный брейк.

В этом матче Роберто воспользовался ошибками Андрея сначала, когда тот повел во втором сете и не смог удержать преимущество, а потом и в решающей партии, когда Андрей упустил брейк-пойнт и сразу после этого отдал свою подачу», — цитирует Селиваненко «РБ Спорт».

Рублев проиграл Баутисте Агуту со счетом 6:4, 3:6, 4:6. По ходу матча россиянин вел в счете 6:4, 3:1.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/selivanenko-o-porazhenii-rubleva-bautista-vospol-zovalsya-oshibkami-andreya/
Андрей Рублев
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