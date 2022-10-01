Сегодня, 09:43
Канадский теннисист российского происхождения Денис Шаповалов вышел в финал турнира ATP в Сеуле.
В полуфинале Шаповалов выиграл у американца Дженсона Бруксби в двух сетах — 7:5, 6:4.
В финале канадец встретится с победителем матча Йосихито Нисиока (Япония) — Александр Ковачевич (США, LL).
Сеул (Корея)
Турнир ATP Eugene Korea Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 117 930 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Денис Шаповалов (Канада, 4) — Дженсон Бруксби (США, 8) — 7:5, 6:4