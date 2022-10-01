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Сегодня, 09:43

Шаповалов вышел в финал турнира ATP в Сеуле

Иван Торопцев
Корреспондент

Канадский теннисист российского происхождения Денис Шаповалов вышел в финал турнира ATP в Сеуле.

В полуфинале Шаповалов выиграл у американца Дженсона Бруксби в двух сетах — 7:5, 6:4.

В финале канадец встретится с победителем матча Йосихито Нисиока (Япония) — Александр Ковачевич (США, LL).

Сеул (Корея)

Турнир ATP Eugene Korea Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 117 930 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Денис Шаповалов (Канада, 4) — Дженсон Бруксби (США, 8) — 7:5, 6:4

Теннис
Денис Шаповалов
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