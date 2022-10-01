Нисиока сыграет против Шаповалова в финале турнира в Сеуле

Японец Йосихито Нисиока вышел в финал турнира ATP в Сеуле (Корея). В полуфинале Нисиока победил американца Александра Ковачевича в трех сетах — 6:3, 4:6, 6:3. В финале японский теннисист встретится с канадцем Денисом Шаповаловым, который ранее обыграл американца Дженсона Бруксби. Сеул (Корея) Турнир ATP Eugene Korea Open Tennis Championships Призовой фонд 1 117 930 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Йосихито Нисиока (Япония) — Александр Ковачевич (США, LL) — 6:3, 4:6, 6:3