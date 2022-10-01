Нисиока сыграет против Шаповалова в финале турнира в Сеуле

Сегодня, 12:35
Японец Йосихито Нисиока вышел в финал турнира ATP в Сеуле (Корея).
В полуфинале Нисиока победил американца Александра Ковачевича в трех сетах — 6:3, 4:6, 6:3.
В финале японский теннисист встретится с канадцем Денисом Шаповаловым, который ранее обыграл американца Дженсона Бруксби.
Сеул (Корея)
Турнир ATP Eugene Korea Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 117 930 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Йосихито Нисиока (Япония) — Александр Ковачевич (США, LL) — 6:3, 4:6, 6:3