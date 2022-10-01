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Сегодня, 12:35

Нисиока сыграет против Шаповалова в финале турнира в Сеуле

Иван Торопцев
Корреспондент

Японец Йосихито Нисиока вышел в финал турнира ATP в Сеуле (Корея).

В полуфинале Нисиока победил американца Александра Ковачевича в трех сетах — 6:3, 4:6, 6:3.

В финале японский теннисист встретится с канадцем Денисом Шаповаловым, который ранее обыграл американца Дженсона Бруксби.

Сеул (Корея)

Турнир ATP Eugene Korea Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 117 930 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Йосихито Нисиока (Япония) — Александр Ковачевич (США, LL) — 6:3, 4:6, 6:3

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Шаповалов вышел в финал турнира ATP в Сеуле