Шевченко и Бублик вышли в четвертьфинал парного турнира в Антверпен

Сегодня, 19:37
Россиянин Александр Шевченко и представитель Казахстана Александр Бублик вышли в четвертьфинал парного турнира в Антверпене (Бельгия).
В первом круге дуэт победил пару Михаэль Гертс/Готье Онклин (Бельгия, WC) — 7:6 (7:4), 4:6, 12:10.
Шевченко и Бублик за выход в полуфинал сыграют с победителем матча Ллойд Гласспул/Юго Нис (Великобритания/Монако, 3) — Константин Францен/Хендрик Йебенс (Германия).
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 673 630 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Александр Бублик/Александр Шевченко (Казахстан/Россия) — Михаэль Гертс/Готье Онклин (Бельгия, WC) — 7:6, 4:6, 12:10