Шевченко обыграл Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Метце

Россиянин Александр Шевченко обыграл соотечественника Карена Хачанова в четвертьфинале турнира ATP в Метце (Франция) — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 13 минут.

Шевченко за игру сделал 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнта. У Хачанова — 10 эйсов и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

Шевченко вышел в полуфинал и сыграет с победителем матча Люка ван Аш (Франция) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 562 815 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Шевченко (Россия) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 6:4, 6:4