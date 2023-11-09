Шевченко обыграл Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Метце

Сегодня, 17:23
Россиянин Александр Шевченко обыграл соотечественника Карена Хачанова в четвертьфинале турнира ATP в Метце (Франция) — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 13 минут.
Шевченко за игру сделал 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнта. У Хачанова — 10 эйсов и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.
Шевченко вышел в полуфинал и сыграет с победителем матча Люка ван Аш (Франция) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).
Метц (Франция)
Турнир ATP Moselle Open
Призовой фонд 562 815 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Шевченко (Россия) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 6:4, 6:4