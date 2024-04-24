Синнер поделился мнением о борьбе с Джоковичем за первую строчку рейтинга ATP

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о борьбе с сербом Новаком Джоковичем за первую строчку рейтинга ATP.

«Я знаю, сколько очков разделяет нас с Новаком в рейтинге. Но я не стремлюсь сейчас стать первой ракеткой. Я буду рад выступить в стольких турнирах, в скольких смогу. Сезон длинный, у меня еще будет шанс обойти Джоковича», — цитирует Синнера Marca.

Теннисист выступит в грунтовом турнире серии «мастерс» в Мадриде, который проходит с 24 апреля по 5 мая. Джокович снялся с турнира.