Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 11:41

Медведев рассказал о готовности к турниру в Мадриде

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Четвертая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своем состоянии перед стартом турнира в Мадриде. Он отметил, что испытывает положительные эмоции.

«Знаю, что моя игра на грунте немного более ограничена, чем на харде. На харде я точно знаю, что выиграю 90 процентов матчей, на грунте такого нет. Там вероятность 50 процентов. Я знаю, на что способен, и буду продолжать делать то, в чем уверен, поэтому ощущения хорошие», — цитирует Медведева Punto de Break.

Он добавил, что готов добиться хороших результатов.

«Хочу попытаться добиться большего на «Ролан Гаррос». А для этого мне нужно удачно выступить в Мадриде», — добавил теннисист.

Лучшим результатом Медведева на Открытом чемпионате Франции является выход в четвертьфинал в 2021 году.

Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
Роберт Де Ниро сыграл в вестерне «Убийцы цветочной луны»
Распалась танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
Овечкин накосячил в большинстве, Ничушкин снова забил, а у Боба – сейв века! Что произошло в Кубке Стэнли 24 апреля
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Популярное видео
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Медведеву и Рублеву в Мадриде нечего терять. Что ждет россиян на грунтовом супертурнире?
Медведев остался на 4-м месте рейтинга ATP, Сафиуллин и Карацев потеряли позиции
Джокович снялся с «мастерса» в Мадриде
Пивоварова: «Медведев с начала сезона не казался лидером»
Рублев опустился с шестой на восьмую строчку в рейтинге АТР
Алькарас снялся с турнира ATP 500 в Барселоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Синнер поделился мнением о борьбе с Джоковичем за первую строчку рейтинга ATP