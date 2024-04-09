Медведев сыграет с Монфисом во втором круге «мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 21:04
Определился соперник россиянина Даниила Медведева во втором круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло.
Четвертая ракетка мира встретится с французом Гаэлем Монфисом, который победил австралийца Александра Вукича — 6:7 (7:9), 6:3, 7:5. Матч длился 2 часа 14 минут.
Лаки-лузер Вукич заменил соотечественника Джордана Томпсона, который снялся с турнира.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Гаэль Монфис (Франция, WC) — Александр Вукич (Австралия, LL) — 6:7 (7:9), 6:3, 7:5