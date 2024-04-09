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Сегодня, 21:04

Медведев сыграет с Монфисом во втором круге «мастерса» в Монте-Карло

Руслан Минаев
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Определился соперник россиянина Даниила Медведева во втором круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло.

Четвертая ракетка мира встретится с французом Гаэлем Монфисом, который победил австралийца Александра Вукича — 6:7 (7:9), 6:3, 7:5. Матч длился 2 часа 14 минут.

Лаки-лузер Вукич заменил соотечественника Джордана Томпсона, который снялся с турнира.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция, WC) — Александр Вукич (Австралия, LL) — 6:7 (7:9), 6:3, 7:5

Теннис
Гаэль Монфис
Даниил Медведев
0
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