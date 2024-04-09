Медведев сыграет с Монфисом во втором круге «мастерса» в Монте-Карло

Определился соперник россиянина Даниила Медведева во втором круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло. Четвертая ракетка мира встретится с французом Гаэлем Монфисом, который победил австралийца Александра Вукича — 6:7 (7:9), 6:3, 7:5. Матч длился 2 часа 14 минут. Лаки-лузер Вукич заменил соотечественника Джордана Томпсона, который снялся с турнира. Монте-Карло (Монако) Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters Призовой фонд 5 950 575 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Гаэль Монфис (Франция, WC) — Александр Вукич (Австралия, LL) — 6:7 (7:9), 6:3, 7:5