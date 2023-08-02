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Сегодня, 17:12

Циципас: «Чем старше я становлюсь, тем тяжелее мне работать с папой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что ему стало тяжелее работать с отцом Апостолосом.

«Чем старше я становлюсь, тем тяжелее мне работать с папой. Но для меня он правильный человек. У нас разные взгляды, но он дает мне разные точки зрения. Хотя иногда это вызывает напряжение», — приводит слова Циципаса Au.sports.

Ранее в команду теннисиста вернулся тренер Марк Филиппуссис. До конца сезона на турнирах ATP Циципаса будет сопровождать именно Филиппусис, а Апостолос будет с сыном на US Open-2023.

На данный момент 24-летний спортсмен принимает участие в турнире в Лос-Кабосе. Во втором круге он сыграет с Джоном Изнером.

Теннис
Стефанос Циципас
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