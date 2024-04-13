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Сегодня, 17:22

Циципас победил Синнера и вышел в финал «мастерса» в Монте-Карло

Руслан Минаев
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Грек Стефанос Циципас победил итальянца Янника Синнера в полуфинале турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло — 6:4, 3:6, 6:4.

Матч длился 2 часа 39 минут. Циципас делал за игру 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 15. У Синнера — 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов.

Циципас вышел в финал «мастерса» и встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 12) — Янник Синнер (Италия, 2) — 6:4, 3:6, 6:4

Теннис
Стефанос Циципас
Янник Синнер
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Рууд стал соперником Джоковича в полуфинале турнира в Монте-Карло