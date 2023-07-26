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26 июля, 23:23

Вавринка: «Очень приятно вернуться в Умаг. Я выиграл здесь свой первый титул»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал выход во второй круг турнира в Умаге (Хорватия).

«Очень приятно вернуться в Умаг. Я выиграл здесь свой первый титул, и у меня остались прекрасные воспоминания. Здорово, что я все еще играю. Мне очень нравится то, что я делаю. Для меня очень здорово вернуться сюда», — приводит слова Вавринки сайт ATP.

38-летний Вавринка в 2006 году выиграл свой первый титул ATP и это было в Умаге. В финале он играл против Новака Джоковича, который отказался от продолжения матча при счетом 6:6.

Во втором круге турнира 2023 года шестой «сеянный» сыграет с Федерико Кория (Аргентина).

Теннис
Стэн Вавринка
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