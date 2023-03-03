Тарпищев: «После финала Кубка Дэвиса Джокович подарил свою ракетку, написав на ней: «За братство с Россией»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своей уникальной коллекции ракеток.

— Какая ракетка для вас словно скрипка Страдивари?

— Раньше Джокович постоянно выступал против Кубка Дэвиса. А я говорил: «Новак, ты не понимаешь масштаб турнира. Выиграй его хотя бы раз — станешь дома национальным героем». И вот в 2010-м в финале сошлись Сербия и Франция. Меня пригласили в Белград. Сербы победили 3:2. После матча зашел к ним в раздевалку. Джокович увидел меня, вскочил и подарил свою ракетку, на которой написал: «За братство с Россией». Было очень приятно.

— Сохранилась?

— Разумеется. У меня еще 25 уникальных ракеток — все, которыми наши выигрывали главные турниры: «Шлемы» и Олимпиаду. Только у Шараповой пять забрал...

— Хоть одна ускользнула от вас?

— Нет! В свое время мне за эти ракеты большие деньги предлагали.

— Кто?

— Бизнесмены. Но продавать не собираюсь. Эти ракетки — наша история. Их место в музее, который, надеюсь, появится в ближайшие годы в Национальном теннисном центре.