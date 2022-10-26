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Сегодня, 22:04

Тарпищев считает, что победа Медведева над Басилашвили не является показателем формы российского теннисиста

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что победа Даниила Медведева над грузином Николозом Басилашвили в первом круге турнира в Вене не является показателем формы российского спортсмена.

«Басилашвили довольно удобный соперник для Дани, слету не играет. В длинных розыгрышах очевидно преимущество Медведева, он был как рыба в воде. Играл нормально, но этот матч не показатель. Когда будет сильный соперник, тогда станет ясно, как Медведев восстановился, готова ли его нервная система», — цитирует ТАСС Тарпищева.

Сегодня, 26 октября, Медведев одержал победу над Басилашвили со счетом 6:2, 6:2. Во втором круге турнира в Вене россиянин сыграет с представителем Австрии Домиником Тимом.

Источник: https://tass.ru/sport/16164559
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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Медведев обыграл Басилашвили и вышел во второй круг турнира в Вене