Карлос Алькарас пробился в четвертьфинал соревнований в Базеле

26 октября, 23:00
Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькаразc в двух сетах одолел голландца Ботика ван де Зандсюлпа, занимающего 35-ю строчку рейтинга ATP во втором круге турнира в Базеле.
Матч продолжался 1 чаc 27 минут.
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 135 350 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:4, 6:2
Артур Риндеркнех (Франция, Q) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:2, 6:4
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, WC) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:4
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Лоренцо Музетти (Италия, 8) — 1:6, 6:3, 6:4
Хольгер Руне (Дания) — Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — 6:2
Уго Умбер (Франция, Q) — Дженсон Бруксби (США) — 6:1, 6:4