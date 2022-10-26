Карлос Алькарас пробился в четвертьфинал соревнований в Базеле

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькаразc в двух сетах одолел голландца Ботика ван де Зандсюлпа, занимающего 35-ю строчку рейтинга ATP во втором круге турнира в Базеле.

Матч продолжался 1 чаc 27 минут.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 135 350 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:4, 6:2

Артур Риндеркнех (Франция, Q) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:2, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, WC) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:4

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Лоренцо Музетти (Италия, 8) — 1:6, 6:3, 6:4

Хольгер Руне (Дания) — Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — 6:2

Уго Умбер (Франция, Q) — Дженсон Бруксби (США) — 6:1, 6:4