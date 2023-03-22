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Сегодня, 10:48

Тарпищев считает, что выставочный матч между Медведевым и Рублевым не отразится на их форме

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что выставочный матч между Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым не скажется на их форме.

В ночь на вторник, 21 марта Рублев обыграл Медведева в выставочном матче в Мексике со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4).

«Сыграли показательный матч, ничего страшного. Это разрядка для ребят, другие эмоции, на форме никак плохо не скажется, — сказал Тарпищев. — К тому же в Мексике. Если б надо было лететь на другой континент, это одно, а так — все рядом. Считай, они сыграли в матче «Большой шляпы», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Медведев и Рублев примут участие в турнире ATP в Майами, который пройдет с 22 марта по 2 апреля.

Источник: https://tass.ru/sport/17336811
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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