Тарпищев сообщил, что Карацев может пропустить до трех месяцев из-за травмы

Российский теннисист Аслан Карацев может пропустить три месяца из-за травмы, сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Пока что мы ждем информацию — разрыв у него или надрыв. Это большая разница. Если разрыв, то он точно может пропустить месяца три. Ждем окончательную диагностику и надеемся на лучшее», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

2 января 30-летний россиянин получил травму в матче первого круга турнира в Брисбене против австралийца Джейсона Каблера. Он отказался от продолжения встречи в начале третьего сета при счете 4:6, 7:6 (7:4). Теннисиста увезли с корта в коляске.

11 января стало известно, что Карацев снялся с Открытого чемпионата Австралии.