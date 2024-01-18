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Сегодня, 14:59

Тарпищев сообщил, что теннисиста Карацева успешно прооперировали

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что российскому теннисисту Аслану Карацеву была успешно сделана операция, теперь ему предстоит восстановление.

«Карацева успешно прооперировали. Теперь, думаю, что недель 15 будет лечиться. К Открытому чемпионату Франции должен успеть восстановиться», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

2 января 30-летний россиянин получил травму в матче первого круга турнира в Брисбене против австралийца Джейсона Каблера. Он отказался от продолжения встречи в начале третьего сета при счете 4:6, 7:6 (7:4). Теннисиста увезли с корта в коляске.

11 января стало известно, что Карацев снялся с Открытого чемпионата Австралии.

Источник: https://tass.ru/sport/19756869
Теннис
Аслан Карацев
Шамиль Тарпищев
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