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Сегодня, 08:05

Рууд — о поражении в Токио: «Чтобы хорошо играть, нужно хорошо двигаться, а это не получалось»

Рууд назвал причины своего поражения в первом круге турнира в Токио
Анна Горшкова
Корреспондент

Третья ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал поражение в первом круге турнира ATP 500 в Токио.

Норвежец был первым «сеяным» на турнире и проиграл испанцу Хауме Мунару со счетом 3:6, 3:6.

«Я не смог найти необходимый уровень. Мне не удалось включить ноги, включить игру. Чтобы хорошо играть, мне нужно хорошо двигаться, а это не получалось. Я могу найти много оправданий, но все сводится к тому, что это был не мой день, Хауме играл лучше. Счет это четко отражает», — приводит слова Рууда Eurosport.co.uk.

Во втором круге турнира Мунар встретится с представителем Испании Педро Мартинесом.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/atp-tokyo/2022/nick-kyrgios-cruises-into-tokyo-open-second-round-while-top-seed-casper-ruud-has-been-knocked-out_sto9171610/story.shtml
Теннис
Каспер Рууд
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