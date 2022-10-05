Третья ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал поражение в первом круге турнира ATP 500 в Токио.

Норвежец был первым «сеяным» на турнире и проиграл испанцу Хауме Мунару со счетом 3:6, 3:6.

«Я не смог найти необходимый уровень. Мне не удалось включить ноги, включить игру. Чтобы хорошо играть, мне нужно хорошо двигаться, а это не получалось. Я могу найти много оправданий, но все сводится к тому, что это был не мой день, Хауме играл лучше. Счет это четко отражает», — приводит слова Рууда Eurosport.co.uk.

Во втором круге турнира Мунар встретится с представителем Испании Педро Мартинесом.