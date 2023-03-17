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Сегодня, 17:28

Веснина — о Медведеве: «Сейчас в психологическом плане Даниил лучший теннисист в мире»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Педро Паскаль.
Фото AFP
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу россиянина Даниила Медведева над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной (6:3, 7:5) в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Даниил находится просто в потрясающей форме. Были опасения в матче со Зверевым по поводу его травмы голеностопа. Непонятно было, как он восстановится, такие травмы у теннисистов бесследно не проходят. Но Даниил показал, что у него все в порядке и провел очень уверенный матч, полностью контролировал ход игры. Класс игры держит, уровень игры держит. Ему вполне по силам выиграть четвертый титул. Главное, чтобы сил хватило. Потому что сейчас в психологическом плане Даниил лучший теннисист в мире», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Также Веснина прокомментировала шансы американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо в матче с Медведевым.

«Может ли Тиафо помешать Медведеву? Конечно, может. Во-первых, он играет у себя дома. Во-вторых, он тоже очень высококлассный теннисист, который находится в прекрасной форме. Ему хочется перед родной публикой сыграть как можно лучше. Вполне возможно, он будет феерить, играть вдохновенно. У него мотивации сейчас сверх достаточно. Обыграть Даниила мечтает каждый. Но Медведев все равно является фаворитом этого матча. Все будет зависеть от того, как он физически будет себя ощущать. Хватит ли ему сил и не будет ли его беспокоить травма», — добавила Веснина.

В матче четвертого круга против немца Александра Зверева Медведев повредил лодыжку. Матч Медведев — Тиафо пройдет 18 марта.

Теннис
Даниил Медведев
Елена Веснина
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