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Сегодня, 18:19

Чесноков назвал травмоопасными корты теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что организаторы турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в американском Индиан-Уэллсе сделали очень травмоопасные для игроков корты.

«Медведеву было больно, когда он упал в матче со Зверевым, он упал, и в следующем матче его соперник тоже падал. Иногда покрытие как наждачная бумага, скорее всего, оно свежее, на нем сцепление космическое, ноги начинают отлетать. Когда игроки повышают скорость, они теряют баланс. Я считаю, что организаторы должны услышать игроков и поменять эти корты, они реально очень травмоопасные», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Россиянин Даниил Медведев несколько раз во время соревнований спотыкался и падал на корт. В матче четвертого круга против Александра Зверева из Германии российский теннисист повредил лодыжку.

18 марта Медведев сыграет в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе против американца Фрэнсиса Тиафо.

Источник: https://tass.ru/sport/17296645
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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