Виландер считает, что Оже-Альяссим не уступает Джоковичу по физическим данным

Бывшая первая ракетка мира и эксперт Eurosport Матс Виландер сравнил канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима с сербом Новаком Джоковичем.

«Имейте в виду, когда он играет, его подача имеет огромное значение, его физические данные сравнимы с Новаком Джоковичем и, возможно, даже на ступеньку выше. Это нелегко воспринимается мной, потому что я всегда считал Джоковича величайшим спортсменом в любом виде спорта. Но Феликс Оже-Альяссим будет физически давить на Новака, и это невероятно», — приводит Eurosport слова Виландера.

В четвертьфинале «Мастерса» в Париже Оже-Альяссим обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (6:1, 6:4). Следующим его соперником может стать первая ракетка мира Карлос Алькарас или Хольгер Руне из Дании.