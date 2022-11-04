Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:53

Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира в Париже

Алина Савинова
Telegram Новости

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо в четвертьфинале турнира в Париже. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты.

Следующим соперником канадца может стать первая ракетка мира Карлос Алькарас или Хольгер Руне из Дании.

Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Фрэнсис Тиафо (США, 16) — 6:1, 6:4

Феликс Оже-Альяссим
1
Читайте также
Овечкин забил исторический гол и повторил суперрекорд Хоу
Аршавин высказался о возможном проведении матча против ветеранов национальной команды Бразилии
Путин указал на идею Польши о поглощении Украины
Опубликовано видео уничтожения украинского военного катера «Ланцетом»
Байден заявил о скором «освобождении» Ирана
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джокович — о победе над Хачановым: «Я очень доволен тем, как закончил эту игру»

Виландер считает, что Оже-Альяссим не уступает Джоковичу по физическим данным