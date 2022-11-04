Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира в Париже

Сегодня, 17:53
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо в четвертьфинале турнира в Париже. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты.
Следующим соперником канадца может стать первая ракетка мира Карлос Алькарас или Хольгер Руне из Дании.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Фрэнсис Тиафо (США, 16) — 6:1, 6:4