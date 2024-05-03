Янчук назвал Рублева фаворитом полуфинала с Фритцем на «мастерсе» в Мадриде

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает Андрея Рублева фаворитом полуфинального матча турнира серии «мастерс» в Мадриде. В пятницу, 3 мая, россиянин встретится с американцем Тейлором Фритцем, занимающим 13-е место в рейтинг ATP.

«Мне кажется, Андрей будет явным фаворитом, он обыграет американца. Рублев значительно лучше него играет на грунте, у Андрея есть победы на этом покрытии. Фритц, как и многие американцы, больше привыкли к «харду», жесткому покрытию, им непросто потом играть на грунте, в этом большое преимущество нашего теннисиста», — приводит слова Янчука ТАСС.

В прошлом сезоне победителем «мастерса» в Мадриде стал испанец Карлос Алькарас, уступивший в этом году в четвертьфинале Рублеву.