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Янчук назвал Рублева фаворитом полуфинала с Фритцем на «мастерсе» в Мадриде

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает Андрея Рублева фаворитом полуфинального матча турнира серии «мастерс» в Мадриде. В пятницу, 3 мая, россиянин встретится с американцем Тейлором Фритцем, занимающим 13-е место в рейтинг ATP.

«Мне кажется, Андрей будет явным фаворитом, он обыграет американца. Рублев значительно лучше него играет на грунте, у Андрея есть победы на этом покрытии. Фритц, как и многие американцы, больше привыкли к «харду», жесткому покрытию, им непросто потом играть на грунте, в этом большое преимущество нашего теннисиста», — приводит слова Янчука ТАСС.

В прошлом сезоне победителем «мастерса» в Мадриде стал испанец Карлос Алькарас, уступивший в этом году в четвертьфинале Рублеву.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
Марат Сафин
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