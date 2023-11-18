Янчук считает, что Медведев может победить Синнера за счет стабильности

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что россиянин Даниил Медведев за счет стабильной и надежной игры может победить итальянца Янника Синнер в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Синнер сейчас очень хорошо подготовлен к борьбе и находится в очень хорошей форме. Если Даниил будет во всеоружии и сыграет так, как в первых двух матчах, то у него будет больше шансов на выход в финал. Дело в том, что он более стабильный и надежный, чем Синнер, и за счет этого он может победить», — приводит слова Янчука ТАСС.

Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира АТР со второго места в Красной группе, с первого — Карлос Алькарас. За выход в финал россиянин поборется с Янником Синнер. Матч между теннисистами пройдет в субботу, 18 ноября. Начало — в 16.30 по московскому времени.