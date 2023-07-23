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Сегодня, 18:30

Янчук отметил, что Рублев доминировал в финале турнира в Бостаде

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе россиянина Андрея Рублева над норвежцем Каспером Руудом в финале турнира в шведском Бостаде.

«В какой-то степени ожидаемая победа, но предполагалось, что будет три сета с неопределенным исходом. В первом сете все так и было, дело дошло до тай-брейка, оба игрока обменивались впечатляющими ударами. Андрей его выдержал, причем он играл острее. Немного удачливее был на подачах, но главное — сказался характер Андрея. Он оказался более решительным, более надежным, неуступчивым, именно это и решило судьбу матча. Андрей доминировал на корте всецело, сломал сопротивление равного соперника. Это победа абсолютно заслуженная», — приводит ТАСС слова Янчука.

25-летний теннисист выиграл второй трофей в текущем сезоне и 14-й в карьере. Также Рублев стал первым россиянином, победившем на турнире в Бостаде.

Источник: https://tass.ru/sport/18342363
Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
Каспер Рууд
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