«Джокович бы размазал тебя в твои лучшие годы». Главный теннисный скандалист оскорбляет легенд прошлого

Ник Кирьос прошелся по Питу Сампрасу и вступил в перепалку с Борисом Беккером.

Знаменитый австралийский теннисист-скандалист Ник Кирьос, по сути, не играет уже больше года, но продолжает будоражить публику своими высказываниями. На сей раз под его горячую руку (точнее, острый язык) попали звезды теннисного прошлого. Сперва досталось легендарному американцу Питу Сампрасу, а затем последовал обмен словесными ударами в социальных сетях с другой теннисной знаменитостью конца прошлого века немцем Борисом Беккером. Кирьос уверяет — серб Новак Джокович не оставил бы на корте Сампрасу и Беккеру никаких шансов. Но данное утверждение, прямо скажем, весьма спорное.

Атака на Пита и Бориса

Склонность к эпатажу у Кирьоса, как известно, в крови. Причем даже в зрелом по теннисным меркам возрасте (28 лет) Ник не изменяет себе. В прошлом году он дошел до финала Уимблдона и, казалось, больше сосредоточился на спорте, но проблемы со здоровьем вновь заставили его взяться за старое. С начала октября 2022-го австралиец провел всего один-единственный матч — проиграл китайцу У Ибину в июне 2023-го в Штутгарте. И на Australian Open-2024 мы его не увидим. По его словам, он утомлен, устал, перенес уже три операции и больше не хочет играть в теннис. Но к таким жалобам все уже привыкли, как и к попыткам задирать Джоковича или испанца Рафаэля Надаля. Так что Ник переключился со звезд настоящего на звезд недавнего прошлого.

Борис Беккер. Фото AFP

«Раньше игра была медленной. Я смотрел матчи Бориса Беккера, и я не говорю, что они не были хороши для своего времени. Но абсурдно говорить, что они на уровне современных игроков... Однажды Ллейтон Хьюитт уничтожил Пита Сампраса на US Open. Это был первый игрок с приемом. И против него Сампрас выглядел дерьмово. А что Джокович бы сделал с таким, как Сампрас? Просто размазал бы. Если Хьюитт это делал, то Джокович его бы тоже уничтожил. Сожрал бы заживо», — цитирует Кирьоса theathletic.com. Австралиец также аргументировал свою точку зрения, что раньше считалась мощной подача в районе 200 километров в час, а сейчас такие игроки, как он, стабильно подают 220 километров в час, да еще и по углам. И поэтому нынче стиль Сампраса и Беккера «подача — выход к сетке» был бы обречен.

14-кратный победитель турниров «Большого шлема» Сампрас комментировать данные высказывания не стал, Питу сейчас явно не до этого, он и его семья сосредоточены на борьбе с раком супруги знаменитого в прошлом теннисиста Бриджит. Но шестикратный чемпион «Больших шлемов» Беккер, ныне тренирующий датчанина Хольгера Руне, молчать не стал.

В социальных сетях немец ответил австралийцу следующим образом: «В последнее время Ник слишком много говорит о теннисе. Почему он рассуждает о виде спорта, который, судя по всему, ненавидит? Он никогда не выигрывал «Большой шлем» в одиночном разряде (хотя один титул в паре у него есть). Тогда почему стоит доверять его мнению? Кирьос пытается сравнивать поколения. Лэйвер против Федерера, Борг против Надаля, Сампрас против Джоковича? Я даже не буду упоминать Макинроя, Коннерса, Агасси, Курье, Эдберга, Виландера, Куэртена, Бругеру, Рафтера, Хьюитта и многих других. Пиши в своем OnlyFans о чем угодно, кроме тенниса».

Ник Кирьос. Фото Global Look Press

Некорректные сравнения

Действительно, недавно Ник завел аккаунт на OnlyFans, чем, судя по всему, очень доволен. Но еще больше его радует возможность хорошей словесной перепалки. Конечно же, он мгновенно ответил Борису: «Я побеждал Федерера, Надаля, Джоковича, Маррея, поэтому считаю, что мое мнение заслуживает определенного доверия... Но не нужно быть знатоком, чтобы понять, что Новак размазал бы тебя в твои лучшие годы. Это не нападки. Просто факты». Далее Кирьос припомнил проблемы Беккера с законом за сокрытие активов, походя «пнул» Александра Зверева, который «никогда не выигрывал «Шлем» даже в паре», а также заверил: «Я не буду сидеть здесь через 20-30 лет и утверждать, что могу конкурировать с новыми игроками. Дело, безусловно, в эго...»

Что ж, Беккер в итоге поступил мудро — закончил перепалку, пожелал Кирьосу выздоровления и назвал потрясающим игроком, лишь резюмировав, что за Ника должна говорить игра на корте. Но, в общем-то, Кирьос в свойственной себе эксцентричной манере «подбросил дров» в давний диспут болельщиков, пытающихся сравнивать теннисистов разных поколений. Сейчас многие называют Джоковича, Надаля и швейцарца Роджера Федерера из-за их фантастических результатов. Но все же оскорблять и принижать достижения звезд прошлого только из-за того, что в девяностые они подавали со скоростью 200 километров в час, как минимум странно.

Пит Сампрас. Фото Global Look Press

Ведь технологии за четверть века сильно ушли вперед, ракетки и струны стали лучше разгонять мячи, а на очень быстрых кортах конца XX века очень сложно было устраивать затяжные обмены ударами на задней линии. Поэтому ведущие теннисисты и выбирали тот стиль, который приводил к победам. Мало сомнений, что в нынешние времена Сампрас, Беккер и другие действовали бы на корте иначе. А возможно, играли бы дольше — сейчас методики восстановления ушли вперед, организмы игроков не так сильно изнашиваются от нагрузок.

И далеко не факт, что тот же Пит в расцвете сил не смог бы победить Джоковича в расцвете сил. Может, и не смог бы, но, Беккер прав: все эти рассуждения как «гадания на кофейной гуще». А приведенный Кирьосом пример победы Хьюитта над Сампрасом в финале US Open-2001 сложно назвать корректным. Во-первых, Пит в свои 30 лет находился тогда уже на сходе, к тому же годом ранее он обыграл в полуфинале Открытого чемпионата США Ллейтона, а в 2022-м взял на US Open титул. С Федерером он сыграл всего однажды — на Уимблдоне-2001 уступил в пяти партиях почти за четыре часа. Но, к примеру, Андре Агасси в возрасте «30+» дважды обыгрывал Роджера, пусть затем и проиграл ему под занавес карьеры восемь раз подряд. Однако одно точно — принижать уровень игры теннисистов прошлого и говорить, что современные «биги» их разорвали бы на части, мягко говоря, некорректно.