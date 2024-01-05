Сафиуллин уже в полуфинале, Андреева проиграла другой талантливой юниорке

Рублев приблизился к титулу в Гонконге.

Брисбен (Австралия)

Турнир Brisbane International presented by Evie

Четвертьфиналы

WTA 500

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Дарья Касаткина (Россия, 5) — 6:1, 6:4

Линда Носкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия) — 7:5, 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Анастасия Потапова (Россия, 11) — 6:1, отказ

ATP 250

Роман Сафиуллин (Россия) — Маттео Арнальди (Италия) — 7:6, 6:2

Гонконг, Китай

Турнир Bank of China Hong Kong Tennis Open

ATP 250

Четвертьфиналы

Андрей Рублев (Россия, 1) — Артур Фис (Франция, 8) — 6:4, 1:6, 6:2

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Павел Котов (Россия) — 6:3, 7:6

Ни одна российская теннисистка не смогла выйти в полуфинал представительного турнира в Брисбене. Новый прорыв Мирры Андреевой остановила 19-летняя Линда Носкова, Дарья Касаткина взяла всего пять геймов у рейтинг-фаворита турнира Арины Соболенко, а Анастасия Потапова снялась с турнира после первого сета с Еленой Рыбакиной из-за травмы в области живота. Будем надеяться, что 22-летняя теннисистка успеет восстановиться к старту Australian Open-2024. Зато порадовали наши мужчины.

Начало за Линдой

Многие эксперты считают, что этот год будет еще более прорывным для Мирры Андреевой, чем прошлый. И уже на первом турнире года 16-летняя россиянка начала оправдывать авансы. В трех первых матчах на турнире в Брисбене она отдала соперницам в общей сложности всего десять геймов, последовательно обыграв соотечественниц Диану Шнайдер и Людмилу Самсонову (первую ракетку России и четвертую «сеяную»), а также представительницу Австралии Арину Родионову. Таким образом, Мирра впервые в карьере вышла в четвертьфинал на уровне WTA, а заодно и практически гарантировала себе возвращение в топ-50 мирового рейтинга (46-я в live-рейтинге).

Могла Андреева-младшая сделать и более мощный рывок в рейтинге, если бы в полуфинале обыграла Линду Носкову. Но этот матч ей откровенно не удался. В первом сете соперницы постоянно отдавали друг другу свои подачи, но в решающий момент партии (5:5) чешская теннисистка уверенно взяла два гейма подряд. Во второй партии Линде хватило одного брейка, чтобы довести дело до итоговой победы.

«Мирра немного младше меня, и я понимала, что, скорее всего, в будущем мы сыграем еще несколько раз, — отметила после матча Носкова. — Хотелось начать на хорошей ноте. Но она явно очень талантлива, она в отличной форме, здорово подает и двигается. У нее, несомненно, большое будущее».

После поражения от Мэдисон Кис на Уимблдоне Мирра побеждает сильных соперниц только в том случае, если игра получается с самого начала. Если же что-то идет не так, то начинаются странности. Исчезает первая подача, россиянка не может приспособиться к одним и тем же ударам и комбинациям соперницы и перестает добегать до тех мячей, которые обычно становятся для нее легкой добычей. Впрочем, для юных игроков перепады в игре — это часть становления.

Мирра Андреева. Фото AFP

Однако тут стоит похвалить и чешскую теннисистку, которая показала очень уверенную игру. Носкова провела ударный прошлый год, в октябре дебютировав в топ-40 в возрасте 18 лет. Причем на старте прошлого сезона Носкова дошла до финала турнира в Аделаиде, уступив там Соболенко.

В Брисбене Линда вновь может сыграть с Ариной в решающем матче, если в полуфинале пройдет Елену Рыбакину.

Проверка Руне

Чемпионка Уимблдона-2022, посеяна под вторым номером, пока легко проходит по турнирной сетке. Оливия Гадеки и Элизе Мертенс на двоих взяли у Елены всего шесть геймов. Не смогла навязать борьбу Рыбакиной и Анастасия Потапова, вчистую проиграв первую партию. На второй сет россиянка не вышла, сославшись на травму живота. Теннисистки провели на корте всего 30 минут. Отметим, что Потаповой пришлось сняться и с парного разряда, где они с другой нашей соотечественницей Яной Сизиковой должны были играть четвертьфинал.

Завершила свое выступление в Брисбене и Дарья Касаткина. Вторая ракетка России обыграла в Австралии украинку Марту Костюк и представительницу Польши Магду Линетт, но вот против Соболенко у уроженки Тольятти не нашлось аргументов. Арина уверенно выиграла первую партию, во второй долгое время шла равная борьба, но за счет своей мощеной подачи первая «сеяная» все-таки дожала соперницу. Тем не менее за счет выхода в четвертьфинал Дарья улучшит свой рейтинг и в понедельник может вернуться в топ-15.

В мужском турнире в Брисбене в полуфинал пробился Роман Сафиуллин, довольно уверенно обыгравший Маттео Арнальди. Россиянин в четвертый раз в карьере вышел в полуфинал на личном турнире ATP, где сыграет с Хольгером Руне. Напомним, во втором круге против Алексея Попырина Роман ушел с тройного матчбола при счете 2:5, 0:40.

Андрей Рублев. Фото AFP

На параллельно проходящем турнире категории ATP 250 в Гонконге в полуфинале сыграет Андрей Рублев. Вторая ракетка России обыграла восьмого «сеяного» Артюра Фиса (6:4, 1:6, 6:2). Теперь его ждет встреча с обладателем wild card Шаном Цзюньчэном. Представитель Китая стал открытием турнира, пройдя уже трех сильных соперников: Ласло Джаре, Ботика ван де Зандсхулпа и Фрэнсиса Тиафо.

В другом полуфинале встретятся Себастьян Офнер и Эмиль Руусувуори (теннисист из Финляндии в своем четвертьфинале оказался сильнее Павла Котова). В таком составе у Андрея очень высокие шансы начать год с титула.