Рублев оскорбил самого себя, но вышел в полуфинал Абу-Даби

В полуфинале Андрею придется сражаться с первой ракеткой мира.

Выставочный турнир в Абу-Даби. Mubadala World Tennis Championship

Андрей Рублев (Россия) — Борна Чорич (Хорватия) — 7:6 (7:4), 6:4

Рублев — настоящий стахановец, поэтому даже в межсезонье участвует уже во втором выставочном турнире подряд. В прошлый раз все получилось не особо удачно: на старте чемпионата в Саудовской Аравии он проиграл Стэну Вавринке со счетом 6:7(3:7), 6:2, 10:6. Однако начало защиты титула в Абу-Даби прошло успешно — в два сета повержен хорват Борна Чорич (7:6 (7:4), 6:4).

Борна Чорич. Фото AFP

Труднопроизносимый турнир

Турнир с труднопроизносимым названием Mubadala World Tennis Championship проводится ежегодно с 2009 года. Первоначально это было чисто мужское соревнование, но в 2017 году к турниру присоединились женщины. Мужская сетка обычно состоит из шести игроков, женщины сразу же начинают сражаться за титул. Рекордсменом по количеству титулов является Рафаэль Надаль — пять штук, за ним следует Новак Джокович с четырьмя.

В этом году в столицу Объединенных Арабских Эмиратов съехались такие теннисисты, как Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Андрей Рублев, Кэмерон Норри, а также Эмма Радукану и Онс Жабер. В прошлом году Жабер победила Белинду Бенчич и завоевала титул. Про призовые только известно, что победитель турнира в Абу-Даби получит 250 тысяч долларов. Определенно лишними накануне Нового года они точно не будут.

Изначально соперником Рублева должен был быть американец Фрэнсис Тиафо, но пресс-служба турнира сообщила, что он не сможет принять участие из-за травмы. Борна Чорич занимает 26-е место в рейтинге ATP. Наверняка вы можете его вспомнить по яркому выступлению на Кубке Дэвиса 2018 года. Именно Борна помог Хорватии одолеть сборную Франции в финале командного чемпионата мира по теннису. Тогда это ему позволило подняться на 12-ю строчку рейтинга.

«Я дебил!»

Первая партия прошла без особых проблем у обоих теннисистов. Один брейк-пойнт был у Чорича в первом гейме, а дальше пошла уже равная борьба. Все логично дошло до тай-брейка, в котором Рублев сумел аккумулировать все свои силы и дожать противника. Хорват потерпел поражение в первом сете со счетом 7:6 (7:4).

Второй сет получился более эмоциональным. Андрей не только показал средний палец (то ли Чоричу, то ли самому себе) после неудачного розыгрыша, но и сделал откровенное признание: «Я дебил!» Крики, оры — все здесь было. При всем уважении к Чоричу, но это абсолютно не тот игрок, из-за которого стоит так переживать. Но Андрей Рублев — это Андрей Рублев. В конце матча Борна допустил ошибку, в результате которой Андрей совершил брейк. Это позволило взять ему второй сет и пройти в полуфинал турнира в Абу-Даби.

Андрей Рублев. Фото AFP

«Знаю ли я причины своей слабой ментальной стороны? Нет, это просто потому, что я такой. Я очень эмоциональный и воспринимаю все близко к сердцу, когда это что-то важное для меня... а теннис, очевидно, все для меня. Каждый матч, каждое очко я воспринимаю очень эмоционально и очень трепетно. Я все принимаю близко к сердцу, и поэтому психологическое совершенствование требует от меня времени», — приводит слова Рублева Clay Tenis.

В этот раз забирать чемпионство будет сложнее, чем в прошлом году. Соперником по полуфиналу стал Карлос Алькарас, который закончил сезон в статусе первой ракетки мира. И хоть испанец пропустил Итоговый турнир из-за травм мышц живота, недооценивать его нельзя. Самый запоминающийся теннисист 2022 года (если не учитывать Новака Джоковича) уже завтра, 17 декабря, сыграет с Рублевым последним третьим запуском. В другом полуфинале встретятся Стефанос Циципас и Каспер Рууд.