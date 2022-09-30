Надаль скоро станет отцом: кто его жена и как прошла их свадьба?

Рафа и Хиска поженились в 2019 году после 14 лет отношений — на церемонии присутствовал бывший король Испании.

Турнир Laver Cup привлек внимание болельщиков и прессы всего мира прощанием Роджера Федерера со спортом — ради этого там собрались Новак Джокович, Энди Маррей и Рафаэль Надаль. В общем, вся старая добрая четверка топов мирового тенниса. Рафа и Роджер в итоге провели один матч в паре и проиграли его, но прощание все равно свершилось. Больше на том турнире Надаль и Федерер не выступали, хотя по правилам должны были поучаствовать хотя бы в одном матче в одиночном разряде и еще одном в парном. Ради этих теннисистов регламент был нарушен — их заменили Маттео Берреттини и Кэмерон Норри. Сам же Надаль рассказал о сложностях в семье, из-за которых он хотел побыстрее оказаться дома рядом с женой: Рафа и Мария Франциска ждут первенца.

Рафаэль Надаль и Хиска Перелло. Фото Global Look Press

Надаль столкнулся с большим количеством стресса

После прощального матча Роджера Надаль рассказал, что выступление было особенно сложным для него — дома испанца ждала беременная жена Хиска Перелло. «Это были трудные недели, мало часов сна и немало стресса, — говорил Рафа на пресс-конференции после того встречи. — Ситуация дома непростая, мне приходится справляться с большим количеством стресса, чем я привык во время профессиональной карьеры. Но сейчас все хорошо, гораздо спокойнее, поэтому я приехал сюда, что очень для меня важно».

В конце августа испанское издание Diario De Mallorca сообщило, что жену Надаля поместили в частную клинику на Майорке — она находилась на 31-й недели беременности, и нужно присматривать за ее здоровьем. В медицинском учреждении вместе с Хиской находились ее родители, а также мать Рафы Мария-Исабель. Самого Надаля там не было — он готовился выступать на US Open.

Ребенок должен родиться в октябре, а сейчас приходится проводить медицинские процедуры для сохранения здоровья матери и плода. И после того как Надаль проиграл на Открытом чемпионате США, он тут же вернулся домой, чтобы больше времени проводить с женой. «Это правда, что у меня был сложный год. Но не только из-за травм, которые преследовали меня на протяжении всей карьеры, но также из-за личных и семейных новостей. В этом случае это хорошие вещи», — отметил Рафа и добавил, что это не означает завершение его карьеры. Ранее Надаль говорил, что не хочет заводить детей до того, как попрощается с профессиональным теннисом.

Хиска Перелло. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Король Испании на свадьбе и запрет использования телефонов

Надаль не сильно распространяется о личной жизни, но кое-что о его избраннице известно. Впервые Рафа представил Хиску в качестве своей девушки в 2005 году, но поженились они только спустя 14 лет. Надаль называет жену Мэри, а познакомила их школьная подруга. Мария Франциска настолько непубличный человек, что через шесть лет их отношений с Рафой один из знакомых с Надалем журналистов отметил, что никогда не слышал, как девушка разговаривает. С ней же разные издания долгое время пытались сделать интервью, но на все запросы она отвечала, что ей нечего сказать. Хиской девушку начали называть по ошибке — кто-то однажды упомянул такое имя, оно впоследствии и закрепилось за Марией. Есть еще одна версия — говорят, так девушку называет дядя Надаля Тони.

О Марии Франциске не особо много известно, но она не кажется человеком, который хотел бы ассоциироваться только с успехами ее мужа. У Перелло есть диплом в управлении бизнесом и своя работа в столице Майорки. Поэтому Хиска и не присутствует на каждом турнире Надаля, да и для морального состояния обоих это не было бы плюсом.

Молодые люди поженились только через 14 лет после начала отношений — все это время они не появлялись в светских кругах друг с другом, а многие друзья Надаля даже не были знакомы с его избранницей. Были даже подозрения, что у Рафы нетрадиционная сексуальная ориентация. Наличие девушки таким слухам не мешало — казалось, что Надаль не женится никогда. В 2019 году скептики оказали посрамлены.

На свадьбе присутствовали около 300 гостей и даже бывший король Испании (Хуан Карлос в 2014 году отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа). Еду для торжества готовила мишленовский шеф-повар Макарена де Кастро, а невеста появилась в двух платьях известного испанского бренда Rosa Claro. Но на саму церемонию приглашенных попросили приходить без мобильных телефонов — никто даже не мог сделать фото.

Рафаэль Надаль и Хиска Перелло. Фото Global Look Press

Семейный парень

С годами Мария Франциска стала чуть более публичной — она вошла в руководство благотворительного фонда Надаля. Теперь изредка она появляется на светских мероприятиях вместе с мужем и выступает на ивентах фонда. Через год после свадьбы Рафа говорил, что мечтает стать отцом: «Я бы хотел иметь детей: мальчиков, девочек... Я человек, который любит детей, и я семейный парень».

Сейчас Надаль будет решать, что делать с карьерой дальше: в спорте он уже всего добился, а травмы постоянно его мучают. Многократно проходила информация, что Рафаэлю приходится играть на уколах. Хотя начало нынешнего сезона испанец провел блестяще и был близок к тому, чтобы вернуться на первую строчку рейтинга. Тем не менее годы берут свое. И, может, в такой ситуации правильнее посвятить время семье — сейчас уже есть и время, и средства, и все остальное.