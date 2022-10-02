Медведев и Рублев собрали в Астане митинг на 100 человек. Русских в Казахстане любят

Репортаж из столицы соседней страны, где открывается теннисный Astana Open.

Русских в Астане сейчас много, но отношение большинства казахстанцев к понаехавшим позитивное. Помогают на вокзале в Петропавловске, говорят, где купить «симку», как сделать банковскую карточку. Даже в Астане русской речи примерно 70 процентов. На нем без проблем говорят казахские дети, переходя с одного языка на другой.

Состав — как на «Большом шлеме»

Состав на Astana Open, который стартует в понедельник, 3 октября, сумасшедший. Просто произнесите сами: Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Карлос Алькарас, Энди Маррей, Андрей Рублев, Хуберт Хуркач, Станислас Вавринка. Это не говоря еще об одном десятке крепких середняков с опытом игры в финалах крупных турниров. Помимо Медведева и Рублева в числе «сеяных» россияне Карен Хачанов и Аслан Карацев, а через квалификацию пробились Александр Шевченко и Павел Котов, причем первый обыграл второго, но Павел прошел как «счастливый неудачник». Такого уровня турниров даже на постсоветском пространстве еще не было при всем уважении к «Кубку Кремля» и St. Petersburg Open. Алькарас как первый «сеяный», видимо, особо важен местным организаторам, потому что его вывесили в холле аж две штуки.

Постеры с участниками Astana Open. Фото «СЭ»

Впервые Astana Open носит статус категории ATP 500 (ранее было 250). Не так много рекламы по городу — скорее цитаты казахских поэтов и президента Токаева (скоро выборы). Но на главном спортивном канале турнир показывают по многу часов, причем комментаторы на русском и казахском сменяют друг друга. Интерес действительно большой. Поэтому вокруг «Билайн Арены» в Центральном парке города целая территория развлечений. Мимы на ходулях, этнокухня в ресторане, национальные танцы. Все продумано до мелочей, вплоть до ежечасной обработки пылесосом ковров в пресс-центре.

Встреча теннисистов. Фото «СЭ»

Единственное, на что жалуются девушки из местного оргкомитета, — не хватает раций для координации. Но в целом от Европы уровень организации не отличишь. С одним приятным бонусом — все понимают по-русски. Внимание местных понятно — «движа» в Астане по сравнению с российскими «миллионниками» маловата. Чувствуется, что Астана строилась как деловая столица. Просторные проспекты и огромные пространства, величественные небоскребы и ровно выстриженные газоны.

Джокович может сняться, Рублев влюбил в себя фанаток

Главное беспокойство организаторов и болельщиков — приедет ли Джокович. В кулуарах начинают по этому поводу волноваться — серб впервые с Уимблдона может выиграть титул АТР Tour. В Тель-Авиве в воскресенье у него финал с бывшим соотечественником по Югославии хорватом Марином Чиличем. В Астане Новак должен начать играть уже во вторник — время прилететь у него есть, но не восстановиться.

Но даже больше, чем c Джоковичем, вокруг арены плакатов с Медведевым. Он уже здесь и сегодня тренировался с Шевченко. Утром пришел на корт пешком, в отличие от остальных, приезжавших на люксовых машинах или микроавтобусах. У фанатов это вызвало вопросы: «Как, Медведев пешком? Ему же «мерс» положен!» Встречали его две одинокие болельщицы.

Постер с Даниилом Медведевым. Фото «СЭ»

А вот на обратном пути Даниил уже пробивался сквозь толпу поклонников с помощью сотрудников в форме цвета хаки. То же самое и с Рублевым, который собрал вокруг человек 60-70. Одну девочку обнял, другому парню сказал, чтобы тот включил заранее камеру. Всех поблагодарил, извинился, что не может дать сейчас интервью. Максимально профессионально. «Он такой милый, буду за него болеть!» — это слова местной казахской девочки, запрыгавшей после получения автографа. Вот такая картинка России за рубежом нам нужна.

Есть подозрение, что даже в России ни один турнир не собрал бы столько народу — люди приехали из Караганды, северного Казахстана, чтобы сфотографироваться и увидеть Алькараса, Рублева, Джоковича, Медведева. «Мою сторис Вавринка посмотрел!» — хвастается еще одна фанатка.

Медведев уже сыграл первый матч

В первом круге Медведев встречается с Альберто Рамосом-Виноласом, Рублев — с Ласло Джере, Карацев — с Чжаном Чжичжэнем (Рублев и Карацев могут встретиться уже во втором круге), Хачанов — с Максимом Кресси, Шевченко — с Лукой Нарди, Котов — с Давидовичем-Фокиной. Можно даже сказать, что соперники для наших проходимые.

Для Медведева Астана — особенный шанс наконец реабилитироваться за череду поражений на ранних стадиях в прошлых турнирах. Тем более что Кирьос в Казахстан не приехал. Даня, кстати, уже сыграл в Астане один матч — выставочный, с Феликсом Оже-Альяссимом. На фоне одной из главных достопримечательностей города — монумента Байтерек в честь переноса столицы. Пресс-атташе казахстанской федерации иронично сказал, что «победила дружба». Хотя в теннисном формате ничья возможна, наверное, только при взаимном снятии.

Даниил Медведев. Федерация тенниса Казахстана

Интерес к этому турниру в Казахстане огромный, но билеты еще есть. Будет круто, если новоиспеченная русская диаспора в Казахстане поддержит своих. Ну и казахстанцев — их есть за что поблагодарить. Тем более что Александр Бублик и Михаил Кукушкин — бывшие россияне.